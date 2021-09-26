2. el otomobil fiyatları düştükçe düştü! Sıfır gibi otomobiller 59 bin TL'ye satılıyor! Fiat, Renault, Opel, Hyundai, Skoda, Dacia...
Sıfır otomobil fiyaltarını yüksek bulan vatandaşlar 2. el araçlara yöneldi. 2. el otomobillerin fiyatları düştükçe düşüyor. Masraf yaparak sıfır otomobil almak yerine ucuza sıfır gibi 2. el araç almak isteyenler buraya! Türkiye'de otomotiv sektöründe 2. el otomobiller kapış kapış gitmeye başladı. Fiat, Renault, Opel, Hyundai, Skoda, Dacia araçların 2003 ve 2009 aralığındaki modelleri 59 Bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Sağlam ve uyguna 2. el otomobil bakanlar için 59 Bin TL ve 75 Bin TL arasında değişen Fiat, Renault, Opel, Hyundai, Skoda, Dacia araçların listesine haberimizde yer verdik. İşte birikiminizin tamamını harcamadan ucuza otomobil satın alabileceğini o modeller...
26.09.2021 12:32
- Son Güncelleme: 26.09.2021 12:32
2. el otomobil fiyatları düştükçe düştü! Otomobil almak isteyenler şimdi sıfır gibi araçları 59 bin TL'den başlayan fiyatlarla alabiliyor. Fiat, Renault, Opel, Hyundai, Skoda, Dacia'nın ikinci el otomobilleri 59 bin TL - 75 Bin TL aralığındaki fiyatlarla satıyor. Boş vere sıfıra araç alıp yıllarca ödeme yapmak yerine ikinci el otomobil alarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Yıllarca biriktirdiğiniz yastık altı paralarınız sizde dursun. Kredi faizleri artmaya devam ederken bankalara borçlanıp sıfıra otomobil almak yerine 59 bin TL gibi fiyatlarla araç alabilirsiniz. İşte 2003 - 2008 model aralığındaki 2. el otomobil fiyatlarının tam listesi...