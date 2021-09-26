2. el otomobil fiyatları düştükçe düştü! Sıfır gibi otomobiller 59 bin TL’ye satılıyor! Fiat, Renault, Opel, Hyundai, Skoda, Dacia...

2. el otomobil fiyatları düştükçe düştü! Otomobil almak isteyenler şimdi sıfır gibi araçları 59 bin TL'den başlayan fiyatlarla alabiliyor. Fiat, Renault, Opel, Hyundai, Skoda, Dacia'nın ikinci el otomobilleri 59 bin TL - 75 Bin TL aralığındaki fiyatlarla satıyor. Boş vere sıfıra araç alıp yıllarca ödeme yapmak yerine ikinci el otomobil alarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Yıllarca biriktirdiğiniz yastık altı paralarınız sizde dursun. Kredi faizleri artmaya devam ederken bankalara borçlanıp sıfıra otomobil almak yerine 59 bin TL gibi fiyatlarla araç alabilirsiniz. İşte 2003 - 2008 model aralığındaki 2. el otomobil fiyatlarının tam listesi...