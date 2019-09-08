GaleriOtomobil

Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

Çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller hangileri? Otomobil almak herkesin hayalidir. Fakat otomobillerin güvenli ve sağlam olması gerekmektedir. Vatandaşlar araba alırken bu kriterleri göz önüne almaktadır. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

08.09.2019 21:09 - Son Güncelleme: 08.09.2019 21:10
Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller...

Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

CITROEN NEMO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74

YAYA EMNİYETİ: %55

Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

SEAT EXEO

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81

YAYA EMNİYETİ: %50

Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

KIA VENGA

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66

YAYA EMNİYETİ: %64

Otomobil alacaklar dikkat! Çarpışma testinde en sağlam çıkan araçlar neler? İşte o liste...

MINI COUNTRYMAN

ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71

SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %84

ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %83

YAYA EMNİYETİ: %63

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu arabaların hepsi 100 binin altında! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri!
Bu arabaların hepsi 100 binin altında! İşte Eylül ayının en ucuz otomobilleri!