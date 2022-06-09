Benzinli ve Dizel araçlar tarihe gömülüyor! Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! Ford, Fiat, Citroen...

Fiat, Peugeot, Citroen, Seat, Ford, Volkswagen, Renault, Hyundai, Opel marka, model araçlara sahip olanlar dikkat! Benzinli ve Dizel araçlar tarihe karışacak. Avrupa Parlamentosu tarafından dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışının yasaklanmasına dair öneri onaylandı. AP milletvekili Alexandr Vondra yaptığı açıklamada, "Yeni karar ile sadece elektrikli ve hidrojenli otomobiller satılacak.'' dedi. İşte ayrıntılı bilgiler...