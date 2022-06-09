Benzinli ve Dizel araçlar tarihe gömülüyor! Sürücüler şokta, karar onaylandı! Yasak geldi, o tarihten itibaren kaldırılacak! Ford, Fiat, Citroen...
Benzinli ve Dizel Araçlar tarihe karışıyor. Sürücüler dikkat! O tarihten itibaren kaldırılacak. Karar onaylandı. Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışına yasak geldi. Sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek. İçten yanmalı motorlu araçlara veda edilecek. Karar ile otomobil üreticileri, yeni otomobillerinin karbon emisyonlarını belirlenen tarihle birlikte binek otomobiller için yüzde 55 ticari araçlar için yüzde 50 azaltmaları gerekecek. AP'nin yanı sıra tek bir onay kaldı, yürürlüğe girecek. İşte detaylar...
09.06.2022 12:17 - Son Güncelleme: 09.06.2022 12:17
Fiat, Peugeot, Citroen, Seat, Ford, Volkswagen, Renault, Hyundai, Opel marka, model araçlara sahip olanlar dikkat! Benzinli ve Dizel araçlar tarihe karışacak. Avrupa Parlamentosu tarafından dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışının yasaklanmasına dair öneri onaylandı. AP milletvekili Alexandr Vondra yaptığı açıklamada, "Yeni karar ile sadece elektrikli ve hidrojenli otomobiller satılacak.'' dedi. İşte ayrıntılı bilgiler...
Benzinli ve Dizel araçlara elveda! 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışının yasaklanmasına dair öneri onaylandı.