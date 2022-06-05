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Haberler Ekonomi Bu listeye mutlaka bakın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! 400 bin TL'nin altında sadece o arabalar kaldı! Renault, Opel, Toyota, Nissan...

Bu listeye mutlaka bakın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! 400 bin TL'nin altında sadece o arabalar kaldı! Renault, Opel, Toyota, Nissan...

Araç sahibi olmak isteyenler markaların sıfır otomobil kampanyalarını her dakika takip ediyor. Otomobil markaları ise her gün liste güncelliyor. Son dönemde 300 bin TL altı araç kalmazken, 400 bin TL altında ise sadece birkaç model kaldı. Peki en ucuz sıfır otomobil hangisi? İşte detaylar

05.06.2022 11:57 - Son Güncelleme: 05.06.2022 11:57
Bu listeye mutlaka bakın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! 400 bin TL’nin altında sadece o arabalar kaldı! Renault, Opel, Toyota, Nissan...

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, aylar geçmesine rağmen sıfır araç üretimini etkiliyor.

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Bu listeye mutlaka bakın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! 400 bin TL’nin altında sadece o arabalar kaldı! Renault, Opel, Toyota, Nissan...

Otomobil üreticileri, neredeyse her ay tüm sıfır modellerin fiyatlarını artırıyor.

Bu listeye mutlaka bakın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! 400 bin TL’nin altında sadece o arabalar kaldı! Renault, Opel, Toyota, Nissan...

Rusya - Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılar ve yükselen dolar kurundan dolayı, araç fiyatlarına yüzde 25'e varan artışlar yaşandı.

Bu listeye mutlaka bakın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! 400 bin TL’nin altında sadece o arabalar kaldı! Renault, Opel, Toyota, Nissan...

300 bin TL altı araç kalmazken, 400 bin TL altında ise sadece birkaç model kaldı.

Biz de sizler için haziran ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik.

Bu listeye mutlaka bakın! İşte en ucuz sıfır otomobiller! 400 bin TL’nin altında sadece o arabalar kaldı! Renault, Opel, Toyota, Nissan...

VOLKSWAGEN

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