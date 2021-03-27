Araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O trafik cezası iptal edildi

Araç sahibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, emsal teşkil edebilecek bir haber geldi. Bir fahri trafik müfettişi, Muğla'da bir sürücünün araç sürerken cep telefonuyla konuştuğu yönünde tutanak tuttu, görevli polis memuru da para cezası kesti. Tutanağı alan sürücü itiraz etti. Emniyet'in savunmasına karşın sulh ceza hakimliği, trafik para cezasını iptal etti. Peki bu süreç nasıl yaşandı? Hakimlik cezayı hangi sebeple iptal etti? İşte milyonlarca araç sahibinin ilgisini çekecek o haber.

27.03.2021 09:27 - Son Güncelleme: 27.03.2021 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





