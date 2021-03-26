101.250 lira altı SUV araçlara talep arttı! Mart 2021 en uygun ikinci el SUV araba model listesi

Mart 2021 en uygun ikinci el SUV araba model listesi araba alacakların gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere sıfır otomobiller fabrikalar tarafından üretilmeye başlandı. Üretimin başlamasının hemen ardından ikinci el oto pazarında fiyatlar düşüşe geçti. Yeni yılın ilk ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 düştü. Araba almak isteyenler bu bağlamda SUV araçların fiyatlarını merak ediyor.