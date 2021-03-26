101.250 lira altı SUV araçlara talep arttı! Mart 2021 en uygun ikinci el SUV araba model listesi
Son dönemlerde 101.250 lira altı SUV araçlara talep arttı. Geçtiğimiz yılda bu yana ikinci el araba fiyatlarında çeşitli dalgalanmalar yaşanıyor. Araba satışlarının yapıldığı ve insanların araçlarını satışa sunduğu internet ilan sitelerinde araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araçlara talep gösteriyor. Son üç dört aylık süreçte ikinci el arabalara olan talep aşırı derecede düştü. Özellikle yeni alınan kararlarla birlikte bütçesine araba bakan vatandaşlar en uygun fiyatlı araçları mercek altına alıyor. İşte Mart 2021 en uygun SUV araba model listesi
Mart 2021 en uygun ikinci el SUV araba model listesi araba alacakların gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere sıfır otomobiller fabrikalar tarafından üretilmeye başlandı. Üretimin başlamasının hemen ardından ikinci el oto pazarında fiyatlar düşüşe geçti. Yeni yılın ilk ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 düştü. Araba almak isteyenler bu bağlamda SUV araçların fiyatlarını merak ediyor.