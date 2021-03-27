12 ay vadeye sıfır faiz müjdesi! Bu modelde de nakit indirimi 15 bin lira! Peugeot ve Fiat'ta fırsatlar bitti bitecek

Sıfır model bir araba sahibi olmak isteyenler bir yandan taşıt kredilerini bir yandan da markaların sunduğu kampanyaları öğrenmek istiyor. Markalar mart ayı fırsatlarını teker teker duyurdu. Fiat ve Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Sınırlı sayıda araçta geçerli kampanya kapsamında, Peugeot SUV 3008'de 140 bin lira, SUV 5008'de 200 bin lira, SUV 2008'de 100 bin lira, Peugeot 308'de 120 bin lira, Peugeot 208'de 50 bin lira sıfır faiz ve 12 ay seçeneği sunuluyor. Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli 'Uzatılmış Garantili Kredi' sağlıyor.