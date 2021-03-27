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12 ay vadeye sıfır faiz müjdesi! Bu modelde de nakit indirimi 15 bin lira! Peugeot ve Fiat'ta fırsatlar bitti bitecek

Fiat ve Peugeot otomobil markalarının Mart ayı fırsatları gelecek hafta sona erecek. Tek modelde 15 bin TL'lik nakit indirimi sunulan Fiat kampanyası sürüyor. Araba almak isteyenler için iki otomobil markasından büyük müjde geldi. Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajı sağladı. Mart ayında ayrıca Fiorino'nun LPG'li versiyonu 'Eko'ya sahip olmak isteyenlere özel 15 bin TL'lik nakit indirimi yapacak.

27.03.2021 16:49 - Son Güncelleme: 27.03.2021 16:49
12 ay vadeye sıfır faiz müjdesi! Bu modelde de nakit indirimi 15 bin lira! Peugeot ve Fiat'ta fırsatlar bitti bitecek

Sıfır model bir araba sahibi olmak isteyenler bir yandan taşıt kredilerini bir yandan da markaların sunduğu kampanyaları öğrenmek istiyor. Markalar mart ayı fırsatlarını teker teker duyurdu. Fiat ve Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Sınırlı sayıda araçta geçerli kampanya kapsamında, Peugeot SUV 3008'de 140 bin lira, SUV 5008'de 200 bin lira, SUV 2008'de 100 bin lira, Peugeot 308'de 120 bin lira, Peugeot 208'de 50 bin lira sıfır faiz ve 12 ay seçeneği sunuluyor. Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli 'Uzatılmış Garantili Kredi' sağlıyor.

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12 ay vadeye sıfır faiz müjdesi! Bu modelde de nakit indirimi 15 bin lira! Peugeot ve Fiat'ta fırsatlar bitti bitecek

PEUGEOT TÜRKİYE'DEN MARTA ÖZEL SIFIR FAİZ KAMPANYASI

Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Sınırlı sayıda araçta geçerli kampanya kapsamında, Peugeot SUV 3008'de 140 bin lira, SUV 5008'de 200 bin lira, SUV 2008'de 100 bin lira, Peugeot 308'de 120 bin lira, Peugeot 208'de 50 bin lira sıfır faiz ve 12 ay seçeneği sunuluyor.

12 ay vadeye sıfır faiz müjdesi! Bu modelde de nakit indirimi 15 bin lira! Peugeot ve Fiat'ta fırsatlar bitti bitecek

Peugeot 508'de 200 bin lira için 36 ay yüzde 0,99 faiz avantajı ve 5 bin lira akaryakıt hediye kampanyası, Rifter modelinde 100 bin lira için 24 ay ve yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor.

12 ay vadeye sıfır faiz müjdesi! Bu modelde de nakit indirimi 15 bin lira! Peugeot ve Fiat'ta fırsatlar bitti bitecek

FİAT PROFESSİONAL'DAN MART AYINA ÖZEL "SIFIR FAİZ" KAMPANYASI

Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli 'Uzatılmış Garantili Kredi' sunuyor.

12 ay vadeye sıfır faiz müjdesi! Bu modelde de nakit indirimi 15 bin lira! Peugeot ve Fiat'ta fırsatlar bitti bitecek

Tofaş açıklamasına göre, kampanya kapsamında, Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 bin TL'ye 12 ay vadeli 'sıfır faizli' kredi de kullanılabiliyor.