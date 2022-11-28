Araç almak isteyenlere müjde! ÖTV ile 72 bin TL düştü! Yeni indirimli fiyatı 364.167! Aralık en UCUZ Peugeot, Dacia, Hyundai OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
ÖTV matrah düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de duyuruldu. Aralık ayına çok az bir süre kala otomobil fiyatları güncellendi. Düzenlemenin hemen ardından Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 ve daha bir çok marka ve modelde indirim başladı. İşte Peugeot 208, Dacia Duster, Hyundai güncel fiyat listesi! ÖTV ile birlikte tam 72 bin TL düştü!
28.11.2022 10:40 - Son Güncelleme: 28.11.2022 10:40
Araba fiyatları yenilendi. ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları değişti. Peki otomobil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV matrah güncellemesiyle araba fiyatları düştü. 595 bin TL'nin altında fiyata sahip modelleri etkileyen güncelleme araba almak isteyenleri sevindirdi. İşte 2022 Yeni ÖTV matrahı düzenlemesi ile sıfır araba fiyatları...