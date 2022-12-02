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Haberler Otomobil 2 Aralık 20222 MATRAH HESAPLAMA || Araba fiyatları artacak mı? Güncel Hyundai, Fiat, Renault fiyat listesi... ÖTV matrah düzenlemesinde beklenen gün!

2 Aralık 20222 MATRAH HESAPLAMA || Araba fiyatları artacak mı? Güncel Hyundai, Fiat, Renault fiyat listesi... ÖTV matrah düzenlemesinde beklenen gün!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

takvim.com.tr
02.12.2022 09:39 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:40
ÖTV matrah düzenlemesinde beklenen gün! 1 Aralık 20222 MATRAH HESAPLAMA || Araba fiyatları artacak mı? Güncel Hyundai, Fiat, Renault fiyat listesi...

Araçlarda ÖTV matrah limitlerinin artırılmasıyla birlikte, 600 bin liraya kadar olan sıfır araçların fiyatlarında değişiklikler meydana gelecek. 1 Aralık itibariyle gelecek olan düzenleme sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Hyundai, Renault, Fiat otommobil fiyatlarında güncel fiyatlar...

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ÖTV matrah düzenlemesinde beklenen gün! 1 Aralık 20222 MATRAH HESAPLAMA || Araba fiyatları artacak mı? Güncel Hyundai, Fiat, Renault fiyat listesi...

OTOMOBİLLERDE BEKLENEN İNDİRİM ORANLARI

1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

ÖTV matrah düzenlemesinde beklenen gün! 1 Aralık 20222 MATRAH HESAPLAMA || Araba fiyatları artacak mı? Güncel Hyundai, Fiat, Renault fiyat listesi...

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi kararına göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

ÖTV matrah düzenlemesinde beklenen gün! 1 Aralık 20222 MATRAH HESAPLAMA || Araba fiyatları artacak mı? Güncel Hyundai, Fiat, Renault fiyat listesi...

HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 300.566 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 329.298 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 339.887 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 355.328 TL

ÖTV matrah düzenlemesinde beklenen gün! 1 Aralık 20222 MATRAH HESAPLAMA || Araba fiyatları artacak mı? Güncel Hyundai, Fiat, Renault fiyat listesi...

HYUNDAİ İ20 SATIŞ FİYATI:

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 370.354 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 424.680 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 432.680 TL

1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik 455.347 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 469.569 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 460.616 TL

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