2 Aralık 20222 MATRAH HESAPLAMA || Araba fiyatları artacak mı? Güncel Hyundai, Fiat, Renault fiyat listesi... ÖTV matrah düzenlemesinde beklenen gün!

OTOMOBİLLERDE BEKLENEN İNDİRİM ORANLARI

1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.