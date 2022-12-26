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Arabası olanlar dikkat! 2023'te %122 ZAM GELİYOR! TÜVTÜRK'e başvuran PARASINI GERİ alacak!

Araç muayene ücretlerine 2023 itibariyle zam gelmesi bekleniyor. Bu nedenle birçok kişi yeni yıldan önce aracının işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Bunun yanında ortaya çıkan bir diğer konu ise büyük ilgi çekti. TÜVTÜRK'e yapılmış bazı ödemelerin kanunsuz olduğu belirtildi. Bu nedenle TÜVTÜRK'e başvurarak daha önceden yapmış olduğunuz ödemeyi geri alabilirsiniz. Peki, hangi ödeme geri veriliyor? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
26.12.2022 14:13 - Son Güncelleme: 26.12.2022 14:13
Arabası olanlar dikkat! 2023’te %122 ZAM GELİYOR! TÜVTÜRK’e başvuran PARASINI GERİ alacak!

Araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 zam yapılması bekleniyor. Bu nedenle yeni yıldan önce işlemlerini tamamlamak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arabası olanlar dikkat! 2023’te %122 ZAM GELİYOR! TÜVTÜRK’e başvuran PARASINI GERİ alacak!

Bu durumun yanında TÜVTÜRK tarafından alınan bir ücretin tüketiciye geri verilmesine karar verildi Bu sayede TÜVTÜRK'ten paranızı geri alabilirsiniz.

Arabası olanlar dikkat! 2023’te %122 ZAM GELİYOR! TÜVTÜRK’e başvuran PARASINI GERİ alacak!

PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ

TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücretin hukuksuz olduğu belirtilerek geriye yönelik ödemelerin alınabileceği duyuruldu.

Arabası olanlar dikkat! 2023’te %122 ZAM GELİYOR! TÜVTÜRK’e başvuran PARASINI GERİ alacak!

Kredi kartıyla ödememe ilave olarak 12.41 lira ödeme farkı ödeyenler TÜVTÜRK'e başvurarak geri alabilecekler.

Arabası olanlar dikkat! 2023’te %122 ZAM GELİYOR! TÜVTÜRK’e başvuran PARASINI GERİ alacak!

2022 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 258.42 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 507.40 TL
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 685.58 TL

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