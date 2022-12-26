Arabası olanlar dikkat! 2023'te %122 ZAM GELİYOR! TÜVTÜRK'e başvuran PARASINI GERİ alacak!
Araç muayene ücretlerine 2023 itibariyle zam gelmesi bekleniyor. Bu nedenle birçok kişi yeni yıldan önce aracının işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Bunun yanında ortaya çıkan bir diğer konu ise büyük ilgi çekti. TÜVTÜRK'e yapılmış bazı ödemelerin kanunsuz olduğu belirtildi. Bu nedenle TÜVTÜRK'e başvurarak daha önceden yapmış olduğunuz ödemeyi geri alabilirsiniz. Peki, hangi ödeme geri veriliyor? İşte merak edilenler...
26.12.2022 14:13 - Son Güncelleme: 26.12.2022 14:13
PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ
TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücretin hukuksuz olduğu belirtilerek geriye yönelik ödemelerin alınabileceği duyuruldu.
Kredi kartıyla ödememe ilave olarak 12.41 lira ödeme farkı ödeyenler TÜVTÜRK'e başvurarak geri alabilecekler.