Araba alacaklara son fırsat! Yeni yıl zammı gelmeden... Ticaret Bakanlığı'ndan satılık 2009 model AUDI A4 300 bin 825 TL!
Ticaret Bakanlığı tarafından konulan ilanlar araba almak isteyen binlerce kişi tarafından heyecanla takip ediliyor. İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobil ilanları...
Ticaret Bakanlığı tarafından satşa konulan otomobil ilanları büyük ilgi çekti. Jeep model araçların 300-400 bin bandında yer alması, lüks otomobillerin ise olukça uygun fiyatlara satılması ilanlara olan talebi arttırdı. Yeni yılda otomobile zam gelmeden araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar Ticaret Bakanlığı üzerinden araba satın almak için araştırmalara başladı. İşte satılık uygun fiyatlı ikinci el otomobil fiyatları...
İhale Numarası:
2235IZM20221788A1807
Marka:
Audi
Model:
A4 3.0 TDI AVANT QUATTRO
Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun
Yıl:
2009
Km:
TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:
Otomatik
Motor Hacmi:
2967
Yakıt:
Dizel
Bulunduğu Yer:
İZMİR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Satışa Esas Bedel:
401.100 ₺
Teminat Bedeli:
40.110 ₺
Başlangıç Bedeli:
300.825 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:
13 Aralık 2022
Teklif Başlangıç Tarihi:
16 Aralık 2022
İhale Bitiş Tarihi:
21 Aralık 2022 11:45
AÇIKLAMA VE ÖZEL ŞARTLAR
İhalede,% 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsil edilir.
1-) E-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek eşya ve araçları ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görülebilirler.
2-) Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bağlayıcı nitelikte değildir. Sistemde teklif veren istekliler yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Teslim edilen aracın/eşyanın sistemde belirtilenlerden farklı çıkması halinde şartnamede belirtilen haller dışında itiraz edilemez.