Araç alacaklara %4 artış! 2023 Toyota, Renault, Peugeot, Citroen fiyatları... 2023 sıfır otomobil fiyat listesi!

%4 ZAM GELİYOR

Markaların yaptıkları görüşmeler ve analizler sonucunda bu hafta yapılacak zam oranının ortalama yüzde 4 olacağı iddia ediliyor. Sıfır araçların 2023 zamlı fiyatları henüz belli olmadı. Yeni fiyatlar yayınlandığında sitemizde yer alacaktır.

İşte güncel otomboil fiyatları