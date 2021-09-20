Sıfır araç alacaklara müjde! Eylül ayı otomobil kampanyalarına bakmadan geçmeyin! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları…
İlk kez araba alacaklar ya da model yenilemek isteyenler markaların güncel kampanyalarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Sıfır araç almak isteyenler için markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını haberimizde derledik, inceleyerek bütçenize en uygun olanı satın alabilirsiniz. ÖTV indirimi sonrasında hangi modellerin ne kadara satıldığı merak edilenler arasında yer aldı. Eylül ayı otomobil kampanyaları içinde dikkat çekenleri de haberimizin içeriğinde bulabilir, bütçenize en uygun olan otomobili görmeye gidebilirsiniz.
20.09.2021 23:39
- Son Güncelleme: 20.09.2021 23:39
Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar özellikle ÖTV indirimi sonrasında hangi modellerin ne kadar fiyat ile satışa sunulduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Eylül ayı kampanyaları oldukça dikkat çekiyor, en ucuz sıfır otomobil fiyatları da bütçenizi koruyarak araç sahibi olmanızı sağlıyor. Peki hangi modeller ne kadardan satışa sunuluyor, firmaların şu an sunduğu kampanyalar hangileri?