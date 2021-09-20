Sıfır araç alacaklara müjde! Eylül ayı otomobil kampanyalarına bakmadan geçmeyin! İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları…

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar özellikle ÖTV indirimi sonrasında hangi modellerin ne kadar fiyat ile satışa sunulduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Eylül ayı kampanyaları oldukça dikkat çekiyor, en ucuz sıfır otomobil fiyatları da bütçenizi koruyarak araç sahibi olmanızı sağlıyor. Peki hangi modeller ne kadardan satışa sunuluyor, firmaların şu an sunduğu kampanyalar hangileri?