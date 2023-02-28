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Haberler Otomobil 364, 460, 539 bin TL'ye SUV, SEDAN, HATCHBACK araba fırsatı! MART ZAMMI geliyor! 0 otomobilde İNDİRİMLİ FİYAT! Skoda, Fiat, Citroen, Volkswagen...

364, 460, 539 bin TL'ye SUV, SEDAN, HATCHBACK araba fırsatı! MART ZAMMI geliyor! 0 otomobilde İNDİRİMLİ FİYAT! Skoda, Fiat, Citroen, Volkswagen...

Sıfır otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Mart ayında araç fiyatlarına gele2023 yılında sıfır otomobil fiyatları ve kampanyaları, araç almak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle Şubat ayı sonrasında yapılan kampanyalar büyük ilgi görüyor. Skoda, Fiat, Citroen, Volkswagen fiyat listeleri ise en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte Şubat 2023 sıfır otomobil fiyatları....

takvim.com.tr
28.02.2023 12:51 - Son Güncelleme: 28.02.2023 12:54
364, 460, 539 bin TL’ye SUV, SEDAN, HATCHBACK araba fırsatı! MART ZAMMI geliyor! 0 otomobilde İNDİRİMLİ FİYAT! Skoda, Fiat, Citroen, Volkswagen,

0 otomobil fiyatları araba almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Mart ayında yapılacak zam önces son fırsatları değerlendirmek isteyenlere model model araç fiyat listelerini derledik. İşte sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
364, 460, 539 bin TL’ye SUV, SEDAN, HATCHBACK araba fırsatı! MART ZAMMI geliyor! 0 otomobilde İNDİRİMLİ FİYAT! Skoda, Fiat, Citroen, Volkswagen,

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

2022 Aralık fiyatı: 473,900 TL
2023 Ocak fiyatı: 475,400 TL
2023 Şubat fiyatı: 545,800 TL

364, 460, 539 bin TL’ye SUV, SEDAN, HATCHBACK araba fırsatı! MART ZAMMI geliyor! 0 otomobilde İNDİRİMLİ FİYAT! Skoda, Fiat, Citroen, Volkswagen,

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

2022 Aralık fiyatı: 558,400 TL
2023 Ocak fiyatı: 560,000 TL
2023 Şubat fiyatı: 640,800 TL

364, 460, 539 bin TL’ye SUV, SEDAN, HATCHBACK araba fırsatı! MART ZAMMI geliyor! 0 otomobilde İNDİRİMLİ FİYAT! Skoda, Fiat, Citroen, Volkswagen,

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life -

2022 Aralık fiyatı: 638,200 TL
2023 Ocak fiyatı: 639,800 TL
2023 Şubat fiyatı: 691,600 TL

364, 460, 539 bin TL’ye SUV, SEDAN, HATCHBACK araba fırsatı! MART ZAMMI geliyor! 0 otomobilde İNDİRİMLİ FİYAT! Skoda, Fiat, Citroen, Volkswagen,

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style -

2022 Aralık fiyatı: 736,700 TL
2023 Ocak fiyatı: 738,300 TL
2023 Şubat fiyatı: 798,100 TL

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