Depremde 100 binden fazla araç ağır hasarlı! Ödemeler nasıl yapılacak? Hasar ihbarı nereye yapılacak?

'KASKODA HASAR ÖDEMELERİNDE HİÇBİR ŞİKAYET OLMADI'

Özellikle sigorta şirketleri ile yaptığımız görüşmelerde deprem konusunda daha da hassas olduklarını bu sebeple öncelik verip ilgili hasar ödemesi yaptıklarını, hasar ödemesinde de şu ana kadar bize yansıyan kasko sigortalarında hiçbir şikayet olmadığını söyleyebiliriz.