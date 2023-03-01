Depremde 100 binden fazla araç ağır hasarlı! Ödemeler nasıl yapılacak? Hasar ihbarı nereye yapılacak?
Kahramanmaraş'taki depremde binlerce araç, enkaz altında kalıp ağır hasar aldı. Asrın felaketi sonrası hasar tespit çalışmaları devam ederken ödemenin nasıl yapılacağı büyük merak konusu oldu. Hasar ihbarı olmadan plakaya hızlı ödeme çalışması da yapılıyor. İşte detaylar...
Kahramanmaraş Milli İrade Meydanında Maliye Bakanlığı tarafından kurulan stantta, depremde ev, iş yeri ve araçları zarar gören vatandaşların başvuruları alınıyor. Peki ödemelerde son durum ne?
Milliyet'te yer alan habere göre, Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı:
"Deprem bölgesinde toplam 3 milyon 150 bin araç var. Bunların yüzde 17'si yani 530 bini kasko sigortalıdır. Bu araçlarda da minimum yüzde 30-40'ında hasar bekleniyor.
'KASKO POLİÇELERİ OTOMATİK TEMİNATTIR'
Kasko poliçelerinin hemen hemen tamamında deprem teminatı otomatik olarak verilmektedir. Birkaç şirkette sigortalı deprem istemiyorum derse deprem teminatı çıkarılabiliyor veya muafiyetle deprem teminatı da verilebiliyor. Ancak birkaç adetten fazla değildir.
Yapılan hasar başvurularının hemen hemen tamamında hasar değerlemesi yapılıp çok hızlı hasar ödemelerine başlanıldı. Bütün sigorta acenteleri, experler bölgede hasar konusunda destek veriyor.
'KASKODA HASAR ÖDEMELERİNDE HİÇBİR ŞİKAYET OLMADI'
Özellikle sigorta şirketleri ile yaptığımız görüşmelerde deprem konusunda daha da hassas olduklarını bu sebeple öncelik verip ilgili hasar ödemesi yaptıklarını, hasar ödemesinde de şu ana kadar bize yansıyan kasko sigortalarında hiçbir şikayet olmadığını söyleyebiliriz.