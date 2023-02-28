359.000 TL'ye düştü! Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
Otomobil piyasasında hareketlilik tekrar başladı. Markaların güncel fiyat listesi değişti. Yeni fiyat listeleri paylaşıldı. Ucuza otomobil almak isteyen vatandaşlar dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobiller...
28.02.2023 12:58 - Son Güncelleme: 28.02.2023 12:59
Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia güncel otomobil fiyatları belli oldu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler buraya! Vatandaşlar Şubat ayının son ucuz otomobil fiyatlarını araştırırken gördükleri fiyatlar karşısında şoke olacak. i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 359.000 TL'ye satılıyor. İşte Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!