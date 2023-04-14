2023’ün en çok satan araba modelleri belli oldu! En çok onlar ilgi görüyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

2023 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri açıklandı. Listeye göre Fiat ilk sırada yer alıyor ve toplamda 49 bin 704 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan modeli ise 24 bin 360 adet ile Egea Sedan. En çok satan ticari modeli de 6977 adet ile Fiorino Combi. İşte detaylar...