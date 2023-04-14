RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Otomobil 2023'ün en çok satan araba modelleri belli oldu! En çok onlar ilgi görüyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

2023'ün en çok satan araba modelleri belli oldu! En çok onlar ilgi görüyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

2023'ün en çok satan araba modelleri belli oldu. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50,1 oranında artarak 175.421 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 71,9 artarak 60.550 adet oldu. İşte bu yıl en çok satan otomobiller...

takvim.com.tr
14.04.2023 12:31 - Son Güncelleme: 14.04.2023 12:53
2023’ün en çok satan araba modelleri belli oldu! En çok onlar ilgi görüyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

2023 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri açıklandı. Listeye göre Fiat ilk sırada yer alıyor ve toplamda 49 bin 704 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan modeli ise 24 bin 360 adet ile Egea Sedan. En çok satan ticari modeli de 6977 adet ile Fiorino Combi. İşte detaylar...

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2023’ün en çok satan araba modelleri belli oldu! En çok onlar ilgi görüyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 oranında artarak 235.971 adet olarak gerçekleşti.

2023’ün en çok satan araba modelleri belli oldu! En çok onlar ilgi görüyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

2023 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mart ayına göre yüzde 61,7 artarak 103.929 adet oldu.

2023’ün en çok satan araba modelleri belli oldu! En çok onlar ilgi görüyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50,1 oranında artarak 175.421 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 71,9 artarak 60.550 adet oldu.

2023’ün en çok satan araba modelleri belli oldu! En çok onlar ilgi görüyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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