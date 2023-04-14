2023 model Tofaş Şahin'i gören şaştı kaldı! Kimse böylesini beklemiyordu! En sonunda bu da oldu! Yapay zeka kuş serisine de el attı!
Tofaş Şahin modeli, Türkiye'de bir dönem en çok kullanılan araç modellerinden birisi oldu. İlk kez 1987 yılında üretilen Tofaş Şahin, oldukça ekonomik yapısı ile özellikle işletmeler tarafından sıklıkla tercih ediliyordu. Günümüzde de hala birçok insan tarafından nostaljik bir değeri olan Şahin modeli, yapay zeka teknolojisi sayesinde tamamen yenilendi.
14.04.2023 08:44 - Son Güncelleme: 14.04.2023 08:44
Yapay zeka teknolojisi son yıllarda hayatımıza birçok alanda girmeye başladı. Gelişen teknolojiyle yapay zeka sayesinde birçok işlem daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapılabilir hale geldi. Son dönemde yapay zeka tarafından hazırlanan fotoğraflar sosyal medyada viral olmayı başarıyor. Türkiye'de bir döneme damgasını vuran ve hala popülerliğini koruyan Tofaş kuş serisi araçları hala dikkat çekiyor. Son olarak yapay zeka tarafından hazırlanan 2023 model Tofaş Şahin fotoğrafı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte kısa sürede dikkat çeken o kare!
KUŞ SERİSİNE YAPAY ZEKA İMZASI...
Yapay zeka teknolojisi sayesinde yenilenen Tofaş Şahin modelinde birçok farklı özellik bulunuyor.