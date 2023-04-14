2023 model Tofaş Şahin’i gören şaştı kaldı! Kimse böylesini beklemiyordu! En sonunda bu da oldu! Yapay zeka kuş serisine de el attı!

Yapay zeka teknolojisi son yıllarda hayatımıza birçok alanda girmeye başladı. Gelişen teknolojiyle yapay zeka sayesinde birçok işlem daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapılabilir hale geldi. Son dönemde yapay zeka tarafından hazırlanan fotoğraflar sosyal medyada viral olmayı başarıyor. Türkiye'de bir döneme damgasını vuran ve hala popülerliğini koruyan Tofaş kuş serisi araçları hala dikkat çekiyor. Son olarak yapay zeka tarafından hazırlanan 2023 model Tofaş Şahin fotoğrafı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte kısa sürede dikkat çeken o kare!