500.000 TL'lik araç kaç TL olacak? Ticari taksilerde ÖTV muafiyetli FİYAT LİSTESİ! Fiat Egea, Renault Megane...

Ticari taksilerde ÖTV indirimi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını belirtildi. Binlerce kişi ticari taksilerde uygulanacak ÖTV muafiyetinin oranı ortaya çıktı. Fiat Egea, Renault Megane modellerindeki ticari taksilere ne kadar indirim uygulanacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 ticari taksilere ÖTV indirimi olacak mı? Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? İşte detaylar...