Piyasadan ucuza Yediemin 700 bin 2. el araç satışı (Adalet Bakanlığı UYAP araba satışı ihale fiyat listesi 1 Kasım 2023)

Son dakika bilgisine göre, yedieminlerde bekletilen araçların satışı başlamış bulunmaktadır. Bu satışlarla birlikte tam 700 bin araç, uygun fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. İşte bu süreçte bilmeniz gereken tüm detaylar: Birçok kişi için büyük bir fırsat olan bu satış, 1 Kasım itibariyle başlamıştır. Resmi Gazete'de yayınlanan bu yeni düzenlemeye göre, yedieminlerde bekleyen araçların satışının yapılmasına onay verilmiştir. Bugünden itibaren UYAP üzerinden bu araçların satış ilanlarına ulaşabilirsiniz.