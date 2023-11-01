Piyasadan ucuza Yediemin 700 bin 2. el araç satışı (Adalet Bakanlığı UYAP araba satışı ihale fiyat listesi 1 Kasım 2023)

Son dakika bilgisine göre, yedieminlerde bekletilen araçların satışı başlamış bulunmaktadır. Bu satışlarla birlikte tam 700 bin araç, uygun fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. İşte bu süreçte bilmeniz gereken tüm detaylar: Birçok kişi için büyük bir fırsat olan bu satış, 1 Kasım itibariyle başlamıştır. Resmi Gazete'de yayınlanan bu yeni düzenlemeye göre, yedieminlerde bekleyen araçların satışının yapılmasına onay verilmiştir. Bugünden itibaren UYAP üzerinden bu araçların satış ilanlarına ulaşabilirsiniz.
UYAP üzerinde yayınlanan ilanlarda görüldüğü üzere birçok araç farklı fiyat aralıklarında satışa sunulmuştur. İhalelerde araçların fiyatları 50-60 bin liradan başlamakta ve 1 milyon liranın üzerine kadar çıkmaktadır.
Fiyatlar, araçların marka, model, üretim yılı ve genel durumuna göre belirlenmektedir.
Araç satışlarına başvuru yapmak isteyenler için süreç oldukça basittir. Eğer teklif veren olmazsa, araçlar muhammen bedelinin altında bir fiyata satılabilmektedir. Başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor: