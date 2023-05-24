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Haberler Otomobil 180.000 TL'ye SGK'dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller! Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet...

180.000 TL'ye SGK'dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller! Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet...

En uygun 2. el otomobil fiyatları araba hayali kuran birçok kişi tarafından merak ediliyor. SGK tarafından satışa çıkarılan uygun fiyatlı araçlar büyük ilgi görüyor. Çeşitli markaların satışa sunulduğu ilanlar bugün itibariyle güncellendi. 180 bin TL'den başlayan fiyatlarla araç sahibi olabilirsiniz. İşte SGK'dan satılık ikinci el otomobiller...

takvim.com.tr
24.05.2023 11:58 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:58
180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller! Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet...

SGK'dan satılık sıfır otomobiller için yeni ilanlar yayınlandı. Oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulan araçları sizler için derledik. İşte en uygun fiyatlı ikinci el arabalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller! Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet...
İlan Numarası 21127
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Chevrolet
Model Yılı 2011
Motor 110
180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller! Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet...

Plaka 33ENG50
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 550.000,00 TL
Teminat Bedeli 27.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2023-06-06
İkinci İhale Tarihi 2023-06-13

180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller! Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet...
İlan Numarası 21162
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Fiat
Model Yılı 2007
Plaka 06 BJ 1134
Renk Lacivert
Satışa Esas Bedeli 180.000,00 TL
Teminat Bedeli 9.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2023-06-09
İkinci İhale Tarihi 2023-06-13
180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller! Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet...
İlan Numarası 21156
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Arazi, SUV, Pick-up
Tür Kia
Model Yılı 2005
Motor 2500
Plaka 06 MBY 44
Renk Siyah
Satışa Esas Bedeli 430.000,00 TL
Teminat Bedeli 21.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2023-06-09
İkinci İhale Tarihi 2023-06-13
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