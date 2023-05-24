180.000 TL'ye SGK'dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller! Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet...
En uygun 2. el otomobil fiyatları araba hayali kuran birçok kişi tarafından merak ediliyor. SGK tarafından satışa çıkarılan uygun fiyatlı araçlar büyük ilgi görüyor. Çeşitli markaların satışa sunulduğu ilanlar bugün itibariyle güncellendi. 180 bin TL'den başlayan fiyatlarla araç sahibi olabilirsiniz. İşte SGK'dan satılık ikinci el otomobiller...
24.05.2023 11:58 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:58
SGK'dan satılık sıfır otomobiller için yeni ilanlar yayınlandı. Oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulan araçları sizler için derledik. İşte en uygun fiyatlı ikinci el arabalar...