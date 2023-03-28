100,200,300 bin TL'ye sahibinden satılık 2.el otomobiller! Araba alacaklar mutlaka inceleyin! Peynir ekmek gibi satılıyor...
300 bin TL altında ikinci el otomobil arayanlara müjde! Piyasanın hareketlenmesinin ardından en çok satılan modeller büyük ilgi çekiyor. Araba almak isteyenler için en çok satılan ikinci el otomobilleri derledik. İşte 100,200,300 bin TL'ye satın alabileceğiniz en iyi ikinci el otomobil ilanları...
28.03.2023 13:47 - Son Güncelleme: 28.03.2023 13:47
İkinci el otomobil fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Online olarak ilana konulan birçok model 2-3 gün içinde satılıyor. Sıfır otomobil fiyatları sonrası ikinci ele yönelen vatandaşlar en uygun otomobil ilanlarını yakından takip ediyor. İşte 2. el otomobil fiyatları...