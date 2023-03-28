100,200,300 bin TL’ye sahibinden satılık 2.el otomobiller! Araba alacaklar mutlaka inceleyin! Peynir ekmek gibi satılıyor...

İkinci el otomobil fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Online olarak ilana konulan birçok model 2-3 gün içinde satılıyor. Sıfır otomobil fiyatları sonrası ikinci ele yönelen vatandaşlar en uygun otomobil ilanlarını yakından takip ediyor. İşte 2. el otomobil fiyatları...