ÖTV İNDİRİMLİ araç fiyatları! 244.937 TL’ye SUV,SEDAN, HYBRID sıfır otomobil! Fiat Egea, Dacia Sandero, Renault Clio, Hyundai Bayon, Kia Stonic...

2023 ÖTV'siz araç fiyat listesi en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Engelli vatandaşların araç alımlarında beklediği düzenleme ocak ayında hayata geçirildi. Muafiyetli araç alımlarında uygulanan limit yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 kadar artırılmıştı. Böylelikle muafiyet limiti yüzde 122 oranında artarak 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Limit artırımı sayesinde engelli araçların muafiyetli satışının önü açılmış oldu. İşte 2023 ÖTV indirimli otomobil fiyatları...