173.000,230.000,350.000 TL’ye ikinci el otomobil fırsatı! 373.000 TL’ye 2008 model AUDI A4 2.0! Ticaret Bakanlığı’ndan SATILIK! Online teklif için...

Ticaret Bakanlığı satılık araba ilanları vatandaşlar tarafından büyük ilgi çekiyor. 100,200.300 bin TL'ye satılan ikinci el otomobilleri merak edenler için en iyi durumdaki ilanları derledik. Özellikle 373.000 TL'ye satılan Audi ilanı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Ticaret Bakanlığı satılık ikinci el otomobil ilanları...