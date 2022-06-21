Zuhal Topal'ın programında Rıdvan Dilmen şoku! Yemekteyiz'e damga vurdu! Gören küçük dilini yuttu ikizi gibi! ''Müşterilerim beni gördüğünde...''
Zuhal Topal'ın programında Rıdvan Dilmen şoku yaşandı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek programında aksiyon bitmiyor. Bir önceki hafta bir yarışmacının diskalifiye olduğu yarışmada bu hafta da başka bir yarışmacının yaktığı etler çok konuşuldu. Yeni haftaya yeni yarışmacıların katıldığı programda özellikle futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e ikizi gibi benzeyen yarışmacının eşi dikkat çekti. Gören küçük dilini yuttu. İşte detaylar...
21.06.2022 11:34 - Son Güncelleme: 21.06.2022 11:34
Yarışma programı 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' bu hafta yeni yarışmacılarla kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta 5 kişinin yarıştığı ve Cuma günü bir yarışmacının 15 bin TL'lik ödülü aldığı programda bu hafta Rıdvan Dilmen şoku yaşandı. Peki neler oluyor?