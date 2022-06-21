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Haberler Magazin Zuhal Topal'ın programında Rıdvan Dilmen şoku! Yemekteyiz'e damga vurdu! Gören küçük dilini yuttu ikizi gibi! ''Müşterilerim beni gördüğünde...''

Zuhal Topal'ın programında Rıdvan Dilmen şoku! Yemekteyiz'e damga vurdu! Gören küçük dilini yuttu ikizi gibi! ''Müşterilerim beni gördüğünde...''

Zuhal Topal'ın programında Rıdvan Dilmen şoku yaşandı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek programında aksiyon bitmiyor. Bir önceki hafta bir yarışmacının diskalifiye olduğu yarışmada bu hafta da başka bir yarışmacının yaktığı etler çok konuşuldu. Yeni haftaya yeni yarışmacıların katıldığı programda özellikle futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e ikizi gibi benzeyen yarışmacının eşi dikkat çekti. Gören küçük dilini yuttu. İşte detaylar...

21.06.2022 11:34 - Son Güncelleme: 21.06.2022 11:34
Zuhal Topal’ın programında Rıdvan Dilmen şoku! Yemekteyiz’e damga vurdu! Gören küçük dilini yuttu ikizi gibi! ’’Müşterilerim beni gördüğünde...’’

Yarışma programı 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' bu hafta yeni yarışmacılarla kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta 5 kişinin yarıştığı ve Cuma günü bir yarışmacının 15 bin TL'lik ödülü aldığı programda bu hafta Rıdvan Dilmen şoku yaşandı. Peki neler oluyor?

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Zuhal Topal’ın programında Rıdvan Dilmen şoku! Yemekteyiz’e damga vurdu! Gören küçük dilini yuttu ikizi gibi! ’’Müşterilerim beni gördüğünde...’’

Haftanın 1. gün yarışmacısı Emine Hanım oldu.

Zuhal Topal’ın programında Rıdvan Dilmen şoku! Yemekteyiz’e damga vurdu! Gören küçük dilini yuttu ikizi gibi! ’’Müşterilerim beni gördüğünde...’’

Programa eşiyle katılan yarışmacı iddialı olduğunu her fırsatta dile getirdi.

Zuhal Topal’ın programında Rıdvan Dilmen şoku! Yemekteyiz’e damga vurdu! Gören küçük dilini yuttu ikizi gibi! ’’Müşterilerim beni gördüğünde...’’

Eşi ile görüsü usulü evlendiğini anlatan Emine Hanım hala ilk günkü gibi aşık olduğunu da dile getirdi.

Zuhal Topal’ın programında Rıdvan Dilmen şoku! Yemekteyiz’e damga vurdu! Gören küçük dilini yuttu ikizi gibi! ’’Müşterilerim beni gördüğünde...’’

Emine Hanım'ın eşinin eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e benzerliği herkesi şaşırttı.

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