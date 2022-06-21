Zuhal Topal’ın programında Rıdvan Dilmen şoku! Yemekteyiz’e damga vurdu! Gören küçük dilini yuttu ikizi gibi! ’’Müşterilerim beni gördüğünde...’’

Yarışma programı 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' bu hafta yeni yarışmacılarla kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta 5 kişinin yarıştığı ve Cuma günü bir yarışmacının 15 bin TL'lik ödülü aldığı programda bu hafta Rıdvan Dilmen şoku yaşandı. Peki neler oluyor?