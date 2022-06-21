Son haliyle şoke eden Tanyeli’nin meğer boyu kadar 2 tane oğlu varmış! Mide küçültme ameliyatı olmaya karar veren Tanyeli...

Oryantal, dansöz olan Tanyeli, gerçek ismi Öznuh Kral'dır. Tanyeli'nin ailesi erken yaşlarda ayrıldığı için ünlü dansöz çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalmıştır. 12 sene gibi uzun bir sürenin ardından annesini bulan Tanyeli daha sonra annesinin trafik kazası geçirmesi sonucu hem annesine hemde 2 kardeşine bakmak zorunda kalmıştır. Tanyeli İzmir doğumludur. Tanyeli ve eski eşi Yusuf Uğur Sadıkoğlu çiftinin Taylan isminde bir oğlu dünyaya geldi.1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney'de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır. Bugüne kadar Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor.