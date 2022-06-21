Son haliyle şoke eden Tanyeli'nin meğer boyu kadar 2 tane oğlu varmış! Mide küçültme ameliyatı olmaya karar veren Tanyeli...
İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli bir süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi İlker Sünnili ile Avustralya'nın Sidney kentine yerleşen Tanyeli şimdilerde çok daha huzurlu bir hayatın tadını çıkarıyor. 2. Sayfa programına konuk olan Tanyeli son haliyle şaşırtan, mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Öte yandan Tanyeli hakkında araştırma yapanlar 2 tane boyu kadar oğlu olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte tüm detaylar...
99 kiloya kadar ulaşan oryantal Tanyeli, aldığı kilolarlarla çok konuşulmuştu. Ancak Tanyeli eski formuna geri dönmek için harekete geçti.
Avustralya'da aldığı kilolarlan kurtulmak için İstanbul'a gelen Tanyeli mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.
99 kilo'ya çıkan Tanyeli eski formuna kavuştuktan sonra artık Avustralya ve Türkiye arasında gidip gelerek, kariyerinde devam edecek.
Oryantal, dansöz olan Tanyeli, gerçek ismi Öznuh Kral'dır. Tanyeli'nin ailesi erken yaşlarda ayrıldığı için ünlü dansöz çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalmıştır. 12 sene gibi uzun bir sürenin ardından annesini bulan Tanyeli daha sonra annesinin trafik kazası geçirmesi sonucu hem annesine hemde 2 kardeşine bakmak zorunda kalmıştır. Tanyeli İzmir doğumludur. Tanyeli ve eski eşi Yusuf Uğur Sadıkoğlu çiftinin Taylan isminde bir oğlu dünyaya geldi.1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney'de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır. Bugüne kadar Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor.
Tanyeli'nin değişimi de sosyal medyada gündem oldu. Eşi İlker Sünnili ile Sidney'de yaşayan Tanyeli'nin oğulları görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Tanyeli olmak üzere ünlülerin çocukları.