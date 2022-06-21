Oktay Kaynarca'dan yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da bomba hareket! Rol arkadaşı bakın kim çıktı! EDHO'nun Ünal Kaplan'ının eşi...
Oktay Kaynarca yeni dizisinde asker rolünde! Rol arkadaşı bakın kim çıktı! EDHO'nun Ünal Kaplan'ının eşi Gülenay Kalkan ile yeni bir diziye hazırlanan Oktay Kaynarca gündeme bomba gibi düştü. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca, geçmişini gizlemek zorunda kalan ve iki farklı hayatı olan asker Cezayir'e hayat verecek. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi ve Oktay Kaynarca'nın birlikte rol alacağı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında merak edilenler...
ROL ARKADAŞI BAKIN KİM ÇIKTI!
Oktay Kaynarca'dan yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da bomba hareket! EDHO'nun Ünal Kaplan'ının eşi Gülenay Kalkan ile birlikte rol alacak olan Oktay Kaynarca gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Herkes tarafından sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer alacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri, Haziran ayının sonunda başlayacak. Dizinin Eylül ayında yayınlanması ve ekranlara gelmesi bekleniyor.
YAKIN DOSTUNUN EŞİNİ UNUTMADI
Kaynarca 1 Ekim 2019'da aramızdan ayrılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı, can dostu Tarık Ünlüoğlu'nun hayattayken üzerine titrediği eşiyle dizide çalışmayı özellikle istedi.