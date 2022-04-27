Zuhal Topal 'kıyamet kopar' dedi ve olanlar oldu! Yemekteyiz'e damga vuran anlar! Yarışmacı masadan kovuldu 'Sizi istemiyorum!'
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e damga vuran anlar! Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yemek yarışma programında iki yarışması arasında çıkan yemek tartışmasında sinirler gerildi. Rakiplerini evinde ağırlayan Yavuz Bey, yemeklerini eleştirken Neslihan Hanım'ı masadan kovdu. İşte detaylar..
27.04.2022 09:43 - Son Güncelleme: 27.04.2022 09:43
Her hafta Cuma günü bir yarışmacının 15 bin TL'lik ödülü kazandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından Yavuz Bey masasında diğer rakiplerini konuk etti. Menüsünün iddialı olduğunu savunan Yavuz Bey masada yemeklerini eleştirenlere ateş püskürdü. Neslihan Hanım ile atışan Yavuz Bey sonunda dayanamayarak büyük bir hata yaptı.
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yemek yarışma programı son bölümde çok konuşuldu. Her yarışmacının kendi yemeğini övdüğü programda bugün Yavuz Bey mutfakta kendi hünerlerini sergiledi.
Yemeklerini özenle hazırlayan yarışmacı diğer rakipleri geldiğinde masada gerginleşmeye başladı.
Konuklar gelmeden önce Zuhal Topal, ''Bugün de kolay derlerse kıyamet kopar'' dedi ve dediği de oldu.