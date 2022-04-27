Zuhal Topal ’kıyamet kopar’ dedi ve olanlar oldu! Yemekteyiz’e damga vuran anlar! Yarışmacı masadan kovuldu ’Sizi istemiyorum!’

Her hafta Cuma günü bir yarışmacının 15 bin TL'lik ödülü kazandığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından Yavuz Bey masasında diğer rakiplerini konuk etti. Menüsünün iddialı olduğunu savunan Yavuz Bey masada yemeklerini eleştirenlere ateş püskürdü. Neslihan Hanım ile atışan Yavuz Bey sonunda dayanamayarak büyük bir hata yaptı.