Ece Erken reddi miras yapınca ortaya çıkan olay gerçek! Meğer 22 milyon TL’lik bir çek yokmuş Ece Erken tufaya düşmüş
Ece Erken reddi miras yapınca ortaya çıkan olay gerçek! Meğer 22 milyon TL'lik bir çek yokmuş Ece Erken tufaya düşmüş... Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında haince öldürülmüştü... Acı haberin üzerinden 3 ay geçti. Son günlerde miras kavgası ile gündeme gelen Ece Erken miras kararı ile önceki gün magazinde yer aldı. Ancak bugün öyle bir iddia ortaya atıldı ki bu iddia günlerce konuşulacak gibi görünüyor. İşte Seren Serengil ve Bircan Bali'nin bomba iddiası...
2 gün önce sosyal medya hesabından açıklamada bulunacağını ifade eden Ece Erken, miras hakkında kararını verdi.
Geçtiğimiz ocak ayında eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
'REDDİ MİRAS YAPIYORUM'
Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi. Ece Erken'e babasından gelen yorum dikkat çekti.
Seren Serengil ve Bircan Bali, Ece Erken'in tufaya düştüğünü iddia etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası ile ilgili yaşananlardan bıkan Ece Erken reddi miras yapınca Seren Serengil ünlü avukatın öldürüldüğü gün Erken'in evine giderek cenaze evinde "Sakın reddi miras yapma" dediğini açıkladı.