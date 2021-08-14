Acun Ilıcalı bu sözler sonrası üstünü çizer Birsen Bekgöz Survivor'a giydirdi! Elenince intikamı ifşayla aldı 'cımbızla...'
Survivor'dan şanssız bir şekilde elenen Birsen Bekgöz'ün bir Twitter ses odasında kullandığı iddia edilen bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Birsen Bekgöz bir süre önce Survivor 2022 All-Star'a veda etmişti. Herkesçe erken bir veda olduğu düşünülen bu eleme sonrası Birsen Bekgöz sosyal medyada Survivor ve yarışmacıları hakkındaki görüşlerini sık sık dile getiriyor. Ancak bu kez çizmeyi biraz aşmış olabilir. Çünkü hedefin Acun Medya ekibi vardı. İşte haberin detayları...
14.08.2021 12:43 - Son Güncelleme: 27.04.2022 12:44
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk haftalarında ekranlara veda eden Birsen Bekgöz, dengeleri değiştirmişti. Yarışmanın güçlü kadın yarışmacılarından biri olan Survivor Birsen Bekgöz, yarışma sonrasında öyle açıklamalarda bulundu ki duyanları şaşkına çevirecek cinsten.
Bekgöz elendikten sonra sosyal medyadaki Survivor yorumlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde bir Twitter ses odasında kullandığı iddia edilen bu sözler ortalığı karıştıracak cinsten.