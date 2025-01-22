Zeynep Koçak Bolu'dan aldığı acı haberle yıkıldı! “Aradım 'cesetleri teslim aldık' dedi ve kapattı”

Biz daha başka şeyler konuşuyor olmalıydık şu an. 'Allah yakınlarına sabır versin' anlamını yitirdi. Bir de 'Adalet yerini bulsun' anlamını yitirdi şu an benim için"

Art arda açıklamalarda bulunan Zeynep Koçak, diğer paylaşımında yanan otelin olduğu bölgede kayak yapmaya devam edenlere tepki gösterdi.

Oyuncu, sitemini şu sözlerle dile getirdi: "Film yazarken; 'Bir insanın nasıl bir karakteri olduğunu gerçekten görmek için onu zor bir duruma sokun' derler...

Tıpkı burada olduğu gibi bazıları orada birilerinin yandığını bilmesine rağmen hayatlarına devam ediyor.