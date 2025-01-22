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Zeynep Koçak Bolu'dan aldığı acı haberle yıkıldı! “Aradım 'cesetleri teslim aldık' dedi ve kapattı”

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, Bolu'dan aldığı acı haberle yıkıldı. Koçak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bolu'daki otel yangınında yakınlarını kaybettiğini açıkladı ve yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 15:29 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 15:29
Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, Bolu'dan aldığı acı haberle yıkıldı.

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

Koçak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bolu'daki otel yangınında yakınlarını kaybettiğini açıkladı ve yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

Aldığı haberle yıkılan Koçak, şu ifadeleri kullandı: "Uyandım haberi gördüm. Story atıp vahşet dedim. İhmalkarlığa isyan ettim ve Allah kaybı olan ailelere sabır versin dedim.

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

2 dakika sonra Ankara'dan en yakın arkadaşımın abisinin, eşinin ve çocuklarının yangında öldüğünü öğrendim. Aradım, 'cesetleri teslim aldık, konuşabilecek durumda değilim' dedi ve kapattı.

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

Ben, benim gençliğim her şeyim arkadaşımdan telefonda bana böyle bir şey demesinin şokunu atlayamıyorum.

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

Biz daha başka şeyler konuşuyor olmalıydık şu an. 'Allah yakınlarına sabır versin' anlamını yitirdi. Bir de 'Adalet yerini bulsun' anlamını yitirdi şu an benim için"

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

Art arda açıklamalarda bulunan Zeynep Koçak, diğer paylaşımında yanan otelin olduğu bölgede kayak yapmaya devam edenlere tepki gösterdi.

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

Oyuncu, sitemini şu sözlerle dile getirdi: "Film yazarken; 'Bir insanın nasıl bir karakteri olduğunu gerçekten görmek için onu zor bir duruma sokun' derler...

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

Tıpkı burada olduğu gibi bazıları orada birilerinin yandığını bilmesine rağmen hayatlarına devam ediyor.

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

Böyle insanlar yazılmaya bile değmeyen, hayatta da kimseye hiçbir şey katmayan, 120 sayfalık senaryoda 've arkada hâlâ kaymaya ve eğlenmeye devam eden insanlar vardır' cümlesi kadar kısa ve değersizler"

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

KOMŞUSUNU KAYBETTİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başında konuşan Anlı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Anlı'nın o anlarda sesinin titrediği görüldü.

Zeynep Koçak Bolu’dan aldığı acı haberle yıkıldı! Aradım ’cesetleri teslim aldık’ dedi ve kapattı

"Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor" diyerek sözlerine başlayan Müge Anlı, Bolu'daki yangında komşusu ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.