Zeynep Koçak Bolu'dan aldığı acı haberle yıkıldı! “Aradım 'cesetleri teslim aldık' dedi ve kapattı”

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, Bolu'dan aldığı acı haberle yıkıldı.
Koçak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bolu'daki otel yangınında yakınlarını kaybettiğini açıkladı ve yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.
Aldığı haberle yıkılan Koçak, şu ifadeleri kullandı: "Uyandım haberi gördüm. Story atıp vahşet dedim. İhmalkarlığa isyan ettim ve Allah kaybı olan ailelere sabır versin dedim.
2 dakika sonra Ankara'dan en yakın arkadaşımın abisinin, eşinin ve çocuklarının yangında öldüğünü öğrendim. Aradım, 'cesetleri teslim aldık, konuşabilecek durumda değilim' dedi ve kapattı.
Ben, benim gençliğim her şeyim arkadaşımdan telefonda bana böyle bir şey demesinin şokunu atlayamıyorum.
Biz daha başka şeyler konuşuyor olmalıydık şu an. 'Allah yakınlarına sabır versin' anlamını yitirdi. Bir de 'Adalet yerini bulsun' anlamını yitirdi şu an benim için"
Art arda açıklamalarda bulunan Zeynep Koçak, diğer paylaşımında yanan otelin olduğu bölgede kayak yapmaya devam edenlere tepki gösterdi.
Oyuncu, sitemini şu sözlerle dile getirdi: "Film yazarken; 'Bir insanın nasıl bir karakteri olduğunu gerçekten görmek için onu zor bir duruma sokun' derler...
Tıpkı burada olduğu gibi bazıları orada birilerinin yandığını bilmesine rağmen hayatlarına devam ediyor.
Böyle insanlar yazılmaya bile değmeyen, hayatta da kimseye hiçbir şey katmayan, 120 sayfalık senaryoda 've arkada hâlâ kaymaya ve eğlenmeye devam eden insanlar vardır' cümlesi kadar kısa ve değersizler"
KOMŞUSUNU KAYBETTİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başında konuşan Anlı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Anlı'nın o anlarda sesinin titrediği görüldü.
"Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor" diyerek sözlerine başlayan Müge Anlı, Bolu'daki yangında komşusu ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.