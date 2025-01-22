Melania Trump ile Jill Biden’ın modacı yarışı! Ünlü tasarımcı Ralph Loren First Lady’yi reddetti

First lady'nin baş modacısı olmak uzun zamandır çok değerli bir görevdi ve eskiden Amerikalı tasarımcılar, first lady'nin ilk gelinliğini tasarlamak için sıraya girerlerdi. Melania'da ise durum böyle değil.

AMERİKAN MODA ELİTLERİ DIŞLIYOR

First Lady olarak göreve başlayalı neredeyse on yıl oldu ve Amerikan moda elitleri tarafından dışlanan bir örnek olmaya devam ediyor.

Ünlü modacı Ralph Lauren, 2017'de Melania'nın kocasının ilk yemin töreninde giydiği pudra mavisi elbisesini tasarladı fakat bu defa böyle bir destek gelmedi.