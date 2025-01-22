Melania Trump ile Jill Biden’ın modacı yarışı! Ünlü tasarımcı Ralph Loren First Lady’yi reddetti

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreni ve ardından düzenlenen balo, verilen siyasi mesajlarla olduğu kadar konukların kostümleriyle de gündeme damga vurdu.
MELANIA TRUMP KIYAFETİYLE GÜNDEM OLDU
Trump'ın eşi Melania Trump, hem Kongre binasındaki yemin töreninde hem de yemin töreninin ardından düzenlenen baloda giydiği kıyafetler çok konuşuldu.
Melania Trump'ın uzun zamandır birlikte çalıştığı stilisti Herve Pierre tarafından hazırlanan kalın siyah ipek şeritli beyaz elbisesi herkes tarafından ilgi gördü.
Pierre, bunun Melania'nın seçimi olduğunu ve "kendi tarzına ve vizyonuna sadık olduğunu" gösterdiğini söyledi.
IVANKA TRUMP'A ELEŞTİRİ YAĞDI
Melania Trump'ın üvey kızı Ivanka Trump ise Melania'nın aksine eleştirilerin odağı oldu. Audrey Hepburn'ün 1954 tarihli Sabrina filmindeki elbisesinin aynısını giyen Ivanka Trump çok eleştirildi.
Melania'nın da Audrey Hepburn'ün tarzından esinlendiği belirtiliyor.
Melania'nın "Hollywood'un Altın Çağı görünümü", Amerikalı mücevher efsanesi Harry Winston'dan ödünç aldığı 1955 tarihli elmas çiçek broşu ve siyah kurdeleli gerdanlıkla tamamlandı.
Pierre, mücevherlerin stilinin elbiseye de yansıdığını söyledi.
FIRST LADY'YE MODACI YAPTIRIMI
First lady'nin baş modacısı olmak uzun zamandır çok değerli bir görevdi ve eskiden Amerikalı tasarımcılar, first lady'nin ilk gelinliğini tasarlamak için sıraya girerlerdi. Melania'da ise durum böyle değil.
AMERİKAN MODA ELİTLERİ DIŞLIYOR
First Lady olarak göreve başlayalı neredeyse on yıl oldu ve Amerikan moda elitleri tarafından dışlanan bir örnek olmaya devam ediyor.
Ünlü modacı Ralph Lauren, 2017'de Melania'nın kocasının ilk yemin töreninde giydiği pudra mavisi elbisesini tasarladı fakat bu defa böyle bir destek gelmedi.
RALPH LOREN JILL BIDEN'I SEÇTİ
Melania, birkaç gün önce Özgürlük Madalyası'na layık görülen ilk moda tasarımcısı olan Lauren'in bu kez görevden ayrılan First Lady Jill Biden'ı mor renkli, tek renkli bir elbiseyle giydirme kararını kabul etmek zorunda kaldı.
Jackie Kennedy gibi Melania da uluslararası haute couture'un showroom'larından men edilmiş durumda. Jackie'nin yasağı, kocasının siyasi görevlileri tarafından emredildi ve onlar onun Avrupa rakiplerinden ziyade Amerikan markaları giymesini tercih ettiler, Melania'nın dışlanması ise kocasına karşı neredeyse genel bir onaylamamanın sonucu.