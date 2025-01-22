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Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım’ın yangın paylaşımı tepki çekti! Açıklama gecikmedi

Bolu Kartalkaya'daki 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gece saat 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Türkiye'yi derinden sarsan yangında vefat edenlerin sayısı 76'ya yaralı sayısı ise 51'e yükseldi. Olayla ilgili sosyal medyada taziye mesajları yayınlanırken Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Kısa sürede gündem olan Yıldırım, tepkilere kayıtsız kalmadı ve yeni bir açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:48
Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’ın yangın paylaşımı tepki çekti! Açıklama gecikmedi

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede hızla yayıldı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’ın yangın paylaşımı tepki çekti! Açıklama gecikmedi

Olayla ilgili sosyal medyada taziye mesajları yayınlanırken Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’ın yangın paylaşımı tepki çekti! Açıklama gecikmedi

Yangın sonrası, duygularını sosyal medya hesabında dile getiren Yıldırım, üç yıl önce aynı otelde ailesiyle birlikte konakladıklarını belirtti.

Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’ın yangın paylaşımı tepki çekti! Açıklama gecikmedi

Paylaşımında, o günlere ait bir fotoğraf ekleyerek "Üç sene önce kalmıştık o otelde, çok da keyifliydi. Hayat gerçekten pamuk ipliğine bağlı" ifadelerine yer verdi.

Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’ın yangın paylaşımı tepki çekti! Açıklama gecikmedi

Caner Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede gündem olarak tepki çekti.

Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’ın yangın paylaşımı tepki çekti! Açıklama gecikmedi

İşte Caner Yıldırım'ın tepki çeken paylaşımı...

Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’ın yangın paylaşımı tepki çekti! Açıklama gecikmedi

Tepkilere kayıtsız kalmayan Yıldırım daha sonra paylaşımı silerek "Twitter'da birileri beni linçliyormuş" diyerek yeni bir paylaşımda bulundu.