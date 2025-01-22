Hande Erçel’in eniştesi Caner Yıldırım’ın yangın paylaşımı tepki çekti! Açıklama gecikmedi

Bolu 'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede hızla yayıldı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Olayla ilgili sosyal medyada taziye mesajları yayınlanırken Hande Erçel 'in eniştesi Caner Yıldırım 'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Paylaşımında, o günlere ait bir fotoğraf ekleyerek "Üç sene önce kalmıştık o otelde, çok da keyifliydi. Hayat gerçekten pamuk ipliğine bağlı" ifadelerine yer verdi.