SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Zeynep Bastık'ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Kimsenin aklına gelmemişti! Sabahları 1 kez...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, ışıl ışıl parlayan cildi ve formda görüntüsüyle herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sosyal medya fenomeni olan Bastık, 2,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde kalıyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşım ise büyük ilgi çekti. İşte Zeynep Bastık'ın güzellik sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 19:47 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 19:47
Zeynep Bastık’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Kimsenin aklına gelmemişti! Sabahları 1 kez... 1

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Zeynep Bastık’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Kimsenin aklına gelmemişti! Sabahları 1 kez... 2

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Zeynep Bastık’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Kimsenin aklına gelmemişti! Sabahları 1 kez... 3

"Günaydın" notuyla yaptığı bu paylaşımda, heyecan verici bir çekim için hazırlandığını belirtti.

SON DAKİKA