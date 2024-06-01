Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya hakkında 1 ay konuşmama kararı aldıran Ayşe'nin babası iş insanı Efe Önbilgin, bu defa çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için dava açtı. Önbilgin, Deniz Akkaya'nın kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullanarak kızının psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehlikeye attığını öne sürdü.
Geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya sosyal medyadan, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin'in telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırısına uğradığını iddia etti.
Polisin de devreye girdiği olayda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ayşe Önbilhgin'i koruma altına aldı.
Ünlü manken kızının devlet korumasına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak "Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" dedi.