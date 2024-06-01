16 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Efe Önbilgin'den yeni talep: Kendi zevkleri uğruna...

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya hakkında 1 ay konuşmama kararı aldıran Ayşe'nin babası iş insanı Efe Önbilgin, bu defa çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için dava açtı. Önbilgin, Deniz Akkaya'nın kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullanarak kızının psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehlikeye attığını öne sürdü.