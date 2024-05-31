Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası kendisinden de ünlü çıktı! İlk kez duyan şoke oldu! Ezgi Sertel’in kayınpederi meğer...

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu'nun hayatı merak edildi. Ezgi Sertel ile evli olan üç çocuk babası Çobanoğlu'nun özellikle ailesi merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Ozan Çobanoğlu hangi ünlü ismin oğluymuş...
Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Oya Okar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'da Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu'nun hayatı merak edildi.
OZAN ÇOBANOĞLU KİMDİR?
Ozan Çobanoğlu, 6 Şubat 1980'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu.
İzmir ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev aldıktan sonra 2005 yılından itibaren Konya Devlet Tiyatroları'nın kadrolu elemanıdır.