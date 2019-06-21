Zerrin Özer'in kararını değiştiren telefon Murat Akıncı'nın babasından geldi: Bir numaralı profesyonel dolandırıcı

"GBT'SİNİ AÇSINLAR!"

Ben 2005'ten beri görüşmüyorum. Sevilay ara ara eşimi arıyordu. Evimize haciz kağıtları geldi. Tekirdağ'da yazlığım var. 'Burası benim evim' deyip o adresi göstermiş.

Kendisini hep zengin göstermiş. Sevilay Hanım akademisyen değil, Marmara Üniversitesi'nde temizlikçi. Sevilay'ın soyadı 'Açbakan'

Zerrin Hanım bu sahtekarı çok mu aramış? İstanbul'da başka adam mı yok da bu dolandırıcıyı bulmuş.

Seren Serengil hanımefendi de Murat'ı koruyor televizyonlarda. Ne ilişkileri var anlamıyorum.

Çok büyük bir sahtekar. Bir numaralı, profesyonel dolandırıcı. Kadınlara öyle bir yaklaşır ki, kadınlar mest olur.

Benim bir kızım, bir oğlum daha var. İkisi de çok iyi yerlerdeler. Çocuklarımı çok iyi yetiştirdim

Ben DNA testi de istiyorum. Bu çocuk benden mi değil mi?

Bu kadın Yeşilçam'da figüranlık yapmış. Turgut Özatay ile birlikte sahneleri var.

Ben ayrıldıktan sonra çocuğu almak istedim. Vermediler. Eğer benim yanımda olsaydı pırlanta gibi olurdu. Ama bunların genlerinde de bir şey var. Genleri de bozuk. Bunların içinde kötülük var.

Size anlatamadığım çok kötü şeyler var. Murat asker kaçağı aranıyor zaten. Duyduğuma göre Adnan Hoca'nın müritlerindenmiş.

Zerrin Hanım'ın menajeri de Murat'ı koruyor. Nedir bunu korumasının sebebi? Murat ile çok mu yakınlar?

Zerrin Hanım'ın yanında çalışan insanları göndermek Zerrin Hanım'ı hakimiyeti altına alıp servetine konmak. Bunu düşünemiyor mu? Onun gazına gelmesin. Bir düşünsün!

Onu bunu dolandırdığı paralarla kendini zengin gösterip, Zerrin Hanım'a harcıyor. Bu adamın sigortası bile yok. Bir de GBT'sini açsınlar.

Evimize gelen ekranlarda Murat Akıncı yazıyor. Doğru olan bir insan neden 2 kimlik kullansın. Kapı gibi bir delikanlı neden kendisinden 27 yaş büyük bir bayanla izdivaç yapsın ki?

Murat'ın Zerrin Hanım'ın evine girmesi, onu bitirmesi demektir..."