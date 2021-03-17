Zerrin Özer dehşete düşüren olayı anlattı kimliğini ifşa etti 'Gençliğimde abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım'

ARKAMDAN 'DELİ' DİYORLARDI

"Anneciğime her gün yalvarırdım saçım kirlendiği zaman. 'Banyodan sonra lütfen saçımı örer misin' diye. Sonra açardım papaz gibi. Sürekli yırtık jean ve bileziklerim vardı. Bir gün adaya gidiyoruz, ablamla birlikte. Lütfen arkamızdan yürür müsün dedi, 'deli' diyorlar dedi. Annem de beni yanında taşımadı sonra. Vapurda bile yanında oturmadım."