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Zerrin Özer dehşete düşüren olayı anlattı kimliğini ifşa etti 'Gençliğimde abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım'

Türkiye'nin en önemli seslerinden biridir şüphesiz. Çoğumuzun çocukluğunda ezberlediği şarkılarda kendisinin imzası var. Zerrin Özer hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce abi dediği kişinin tecavüzüne uğradığını anlattı. Zerrin Özer'in anlattıkları tüyleri diken diken eden cinsten...

17.03.2021 10:17 - Son Güncelleme: 17.03.2021 10:17
Zerrin Özer dehşete düşüren olayı anlattı kimliğini ifşa etti 'Gençliğimde abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım'

Armağan Çağlayan'ın Youtube programının son konuğu sanatçı Zerrin Özer oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan sanatçı, 'Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım' sözleriyle başında geçen kötü olayı anlattı.

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Zerrin Özer dehşete düşüren olayı anlattı kimliğini ifşa etti 'Gençliğimde abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım'

Armağan Çağlayan'ın Youtube sayfasında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programının bu haftaki konuğu sanatçı Zerrin Özer'di. Özer, hayatının dönüm noktasını ve yaşadığı kötü olayı anlattı.

Zerrin Özer dehşete düşüren olayı anlattı kimliğini ifşa etti 'Gençliğimde abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım'

İşte Zerrin Özer'in açıklamaları....
"Beni İsmet İnönü keşfetmedi. Onlar Pembe Köşk'te otururdu. Biz de Pembe Köşk'ün karşısındaki binada oturduk. Çankaya ilkokuluna gidiyordum, torunları da gidiyorlardı. O karnelerimizi vermişti bizim."

Zerrin Özer dehşete düşüren olayı anlattı kimliğini ifşa etti 'Gençliğimde abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım'

ARKAMDAN 'DELİ' DİYORLARDI
"Anneciğime her gün yalvarırdım saçım kirlendiği zaman. 'Banyodan sonra lütfen saçımı örer misin' diye. Sonra açardım papaz gibi. Sürekli yırtık jean ve bileziklerim vardı. Bir gün adaya gidiyoruz, ablamla birlikte. Lütfen arkamızdan yürür müsün dedi, 'deli' diyorlar dedi. Annem de beni yanında taşımadı sonra. Vapurda bile yanında oturmadım."

Zerrin Özer dehşete düşüren olayı anlattı kimliğini ifşa etti 'Gençliğimde abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım'

"Benim blue jean'imi yırtıyorlardı. Annem hiçbir şekilde o tarz giyinmemi istemedi. Sonra İstanbul'a taşındık ben daha bir abarttım, yırttım pantolonumu. Bir gün American Culture'dan geldim, jeanlerimi kesiyorlardı, posterlerimi yırttılar."