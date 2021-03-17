Zerrin Özer dehşete düşüren olayı anlattı kimliğini ifşa etti 'Gençliğimde abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım'
Türkiye'nin en önemli seslerinden biridir şüphesiz. Çoğumuzun çocukluğunda ezberlediği şarkılarda kendisinin imzası var. Zerrin Özer hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce abi dediği kişinin tecavüzüne uğradığını anlattı. Zerrin Özer'in anlattıkları tüyleri diken diken eden cinsten...
17.03.2021 10:17
- Son Güncelleme: 17.03.2021 10:17
ARKAMDAN 'DELİ' DİYORLARDI
"Anneciğime her gün yalvarırdım saçım kirlendiği zaman. 'Banyodan sonra lütfen saçımı örer misin' diye. Sonra açardım papaz gibi. Sürekli yırtık jean ve bileziklerim vardı. Bir gün adaya gidiyoruz, ablamla birlikte. Lütfen arkamızdan yürür müsün dedi, 'deli' diyorlar dedi. Annem de beni yanında taşımadı sonra. Vapurda bile yanında oturmadım."