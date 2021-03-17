Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu 'bu işin yaşı olmaz' dedi kolları sıvadı! Şimdi harıl harıl doğru insanı arıyor
Bir süre önce ilk çocukları Lalin'i kucaklarına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu attıkları her adımla çok konuşuluyor. Meslektaşı Sinem Kobal'la 2016 yılından bu yana Türkiye'nin gıptayla baktığı bir evlilik yürüten 46 Kenan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'le zaten genel kültürünü gözler önüne seriyordu. Ancak Kenan İmirzalıoğlu'na bu yeterli gelmedi ve kolları sıvadı.
17.03.2021 11:07
- Son Güncelleme: 17.03.2021 11:07
Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile Mayıs 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. 46 yaşındaki taze baba Kenan İmirzalıoğlu, "eğitimin yaşı yok" dedi ve kolları sıvadı.
Türk sinemasının jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, hiçbir zaman kariyerini yakışıklılığına yaslamadı, oyunculukta kendini geliştirmek için çaba sarf etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu, ömür boyu eğitimin önemine inanıyor.
İmirzalıoğlu'nun şimdi de kendini tarih ve felsefe alanında geliştirmek istediği iddia edildi.
ÖĞRENCİ OLMAYI SEVİYOR
Hürriyet'in haberine göre 46 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"i sunuyor.