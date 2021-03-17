Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu 'bu işin yaşı olmaz' dedi kolları sıvadı! Şimdi harıl harıl doğru insanı arıyor

Bir süre önce ilk çocukları Lalin'i kucaklarına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu attıkları her adımla çok konuşuluyor. Meslektaşı Sinem Kobal'la 2016 yılından bu yana Türkiye'nin gıptayla baktığı bir evlilik yürüten 46 Kenan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'le zaten genel kültürünü gözler önüne seriyordu. Ancak Kenan İmirzalıoğlu'na bu yeterli gelmedi ve kolları sıvadı.

17.03.2021 11:07 - Son Güncelleme: 17.03.2021 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





