'Zenginim fakat giyinmeyi bilmiyorum' Ünlü şarkıcı görüntüsüyle herkesi korkuttu! Altın Kelebek ödül törenini avatarlar bastı!

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde özellikle kadın davetliler gündemi bir hayli meşgul etti. Melis Sezen'in derin göğüs dekoltesi, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ödül konuşması, Müge Anlı'nın gözyaşları, sevgilisine teşekkür eden Hadise... Ancak kimse onun tarzını konuşmadı. Şarkıcı Feride Hilal Akın avatara benzeyen görüntüsüyle dikkat çekti. Heyecanlı gecede sahne alan Feride Hilal Akın'ın kıyafeti, saçı ve makyajı şoke etti.