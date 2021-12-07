'Zenginim fakat giyinmeyi bilmiyorum' Ünlü şarkıcı görüntüsüyle herkesi korkuttu! Altın Kelebek ödül törenini avatarlar bastı!
Bu yıl 47'nci kez gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde her yıl olduğu gibi ödül alanlar değil en dikkat çeken kıyafeti giyenler, makyajı yapanlar konuşuldu. Edis, Sefo, Ece Mumay, Feride Hilal Akın gibi isimlerin sahne aldığı gecede bir isim vardı ki kıyafeti ayrı, makyajı ayrı olay oldu. 25 yaşındaki genç şarkıcı Feride Hilal Akın'ı kimileri Altın Kelebek Ödülü'ne benzetti, kimileri de avatara.
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde özellikle kadın davetliler gündemi bir hayli meşgul etti. Melis Sezen'in derin göğüs dekoltesi, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın ödül konuşması, Müge Anlı'nın gözyaşları, sevgilisine teşekkür eden Hadise... Ancak kimse onun tarzını konuşmadı. Şarkıcı Feride Hilal Akın avatara benzeyen görüntüsüyle dikkat çekti. Heyecanlı gecede sahne alan Feride Hilal Akın'ın kıyafeti, saçı ve makyajı şoke etti.
Kızıl saçları, avatara benzetilen makyajı ve Altın Kelebek rengindeki kıyafetiyle gecenin en dikkat çeken sanatçılarından olmayı başardı.
Bir önceki gün gerçekleştirilen gecede bilindiği üzere törenin yıldız ismi Melis Sezen'di. Sezen derin göğüs dekoltesiyle çok konuşulmuştu. Ardından ödülü almak için çıktığı sahnede söylediği sözler 'sarhoş mu sahneye çıktı?' yorumlarına neden olmuştu.