Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan’ın son haline bakın! Aylar sonra şarkı söyledi O anlar sosyal medyaya damga vurdu
Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan'ın son haline bakın! Organ yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, uygun karaciğer ve böbreğin bulunmasıyla hayata tutundu. Uzun süre tedavi gören ünlü şarkıcı, aylar sonra ortaya çıktı ve 'Güz Gülleri' eserini seslendirdi. O anları ise ünlü şarkıcının meslektaşı Ufuk Özel paylaştı. Özel'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken Taşıyan'ın son hali dikkat çekti. İşte Hakan Taşıyan'ın son hali...
Organ yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, uygun karaciğer ve böbreğin bulunmasıyla hayata tutunmuştu.
Sanatçı, "Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı.
AYLAR SONRA ŞARKI SÖYLEDİ
Uzun süre tedavi gören ünlü şarkıcı, aylar sonra ortaya çıktı ve 'Güz Gülleri' eserini seslendirdi. O anları ise ünlü şarkıcının meslektaşı Ufuk Özel paylaştı.