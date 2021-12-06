Vav TV İzle
Haberler Magazin Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan’ın son haline bakın! Aylar sonra şarkı söyledi O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan’ın son haline bakın! Aylar sonra şarkı söyledi O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan'ın son haline bakın! Organ yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, uygun karaciğer ve böbreğin bulunmasıyla hayata tutundu. Uzun süre tedavi gören ünlü şarkıcı, aylar sonra ortaya çıktı ve 'Güz Gülleri' eserini seslendirdi. O anları ise ünlü şarkıcının meslektaşı Ufuk Özel paylaştı. Özel'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken Taşıyan'ın son hali dikkat çekti. İşte Hakan Taşıyan'ın son hali...

06.12.2021 22:26 - Son Güncelleme: 06.12.2021 22:30
Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan’ın son haline bakın! Aylar sonra şarkı söyledi O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Organ yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, uygun karaciğer ve böbreğin bulunmasıyla hayata tutunmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan’ın son haline bakın! Aylar sonra şarkı söyledi O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Geçen ay '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan sanatçı, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirtmişti.

Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan’ın son haline bakın! Aylar sonra şarkı söyledi O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Taşıyan "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" şeklinde konuşmuştu.

Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan’ın son haline bakın! Aylar sonra şarkı söyledi O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Sanatçı, "Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı.

Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan’ın son haline bakın! Aylar sonra şarkı söyledi O anlar sosyal medyaya damga vurdu

AYLAR SONRA ŞARKI SÖYLEDİ
Uzun süre tedavi gören ünlü şarkıcı, aylar sonra ortaya çıktı ve 'Güz Gülleri' eserini seslendirdi. O anları ise ünlü şarkıcının meslektaşı Ufuk Özel paylaştı.

SON DAKİKA