Vizontele’nin Siti Ana’sı ile Deli Emin’i hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ...
Vizontele'nin Siti Ana'sı ile Deli Emin'i hakkında şaşırtan gerçek! Kadrosunda Altan Erkekli, Şebnem Sönmez, Zeynep Tokuş, Erdal Tosun gibi isimlerin yer aldığı Vizontele adlı filmde Siti Ana ile Deli Emin karakterlerini canlandıran Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ, yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü oyuncuların hayatlarını merak edip araştırmaya başladı. Akbağ ve Erdoğan hakkında araştırma yapanlar, ikilinin arasındaki yaş farkını öğrenince ise şaştı kaldı. Bakın Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ kaç yaşındaymış...
06.12.2021 21:01
- Son Güncelleme: 06.12.2021 21:01
Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ Altan Erkekli, Şebnem Sönmez, Zeynep Tokuş, Erdal Tosun gibi isimlerin yer aldığı Vizontele adlı film, bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.
Filmde Siti Ana ile Deli Emin karakterlerini canlandıran Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ'ın hayatları da merak edilip araştırılmaya başlandı.