Vav TV İzle
Haberler Magazin Vizontele’nin Siti Ana’sı ile Deli Emin’i hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ...

Vizontele’nin Siti Ana’sı ile Deli Emin’i hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ...

Vizontele'nin Siti Ana'sı ile Deli Emin'i hakkında şaşırtan gerçek! Kadrosunda Altan Erkekli, Şebnem Sönmez, Zeynep Tokuş, Erdal Tosun gibi isimlerin yer aldığı Vizontele adlı filmde Siti Ana ile Deli Emin karakterlerini canlandıran Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ, yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü oyuncuların hayatlarını merak edip araştırmaya başladı. Akbağ ve Erdoğan hakkında araştırma yapanlar, ikilinin arasındaki yaş farkını öğrenince ise şaştı kaldı. Bakın Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ kaç yaşındaymış...

06.12.2021 21:01 - Son Güncelleme: 06.12.2021 21:01
Vizontele’nin Siti Ana’sı ile Deli Emin’i hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ...

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ Altan Erkekli, Şebnem Sönmez, Zeynep Tokuş, Erdal Tosun gibi isimlerin yer aldığı Vizontele adlı film, bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vizontele’nin Siti Ana’sı ile Deli Emin’i hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ...

Filmde Siti Ana ile Deli Emin karakterlerini canlandıran Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ'ın hayatları da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Vizontele’nin Siti Ana’sı ile Deli Emin’i hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ...

Akbağ ve Erdoğan hakkında araştırma yapanlar, ikilinin arasındaki yaş farkını öğrenince ise şaştı kaldı.

Vizontele’nin Siti Ana’sı ile Deli Emin’i hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ...

İşte başta Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Vizontele’nin Siti Ana’sı ile Deli Emin’i hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

SON DAKİKA