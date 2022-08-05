Zehra Güneş'in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı ! Meğer o da ablası gibi ünlüymüş ! Milli voleybolcunun kardeşi de boylu poslu meğer...
A Milli Voleybol Takımının gözde isimlerinden Zehra Güneş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in güzeller güzeli kız kardeşini görenler ise hayran kaldı. O da en az ablası kadar ünlü. İşte Zehra Güneş'in tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen biricik kardeşi...
05.08.2022 16:22 - Son Güncelleme: 05.08.2022 16:22