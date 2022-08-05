Çağla Şıkel 'sanmasınlar asla seni benden ayrı' dedi paylaştı ortalık yıkıldı! İzzet Antebi ile 'yasak aşk' ifşasının ardından Tolga Akış'la...
Çağla Şıkel 'sanmasınlar asla seni benden ayrı' dedi paylaştı ortalık yıkıldı! İzzet Antebi ile 'yasak aşk' ifşasının ardından Tolga Akış'la anılmıştı ünlü manken... Son dönemde aşk haberleri ile sık sık gündemde yer alan Çağla Şıkel Instagram'dan paylaştığı karelerle gündeme bomba gibi düştü. İşte o kareler...
Çağla Şıkel 'sanmasınlar asla seni benden ayrı' dedi paylaştı ortalık yıkıldı! İzzet Antebi ile 'yasak aşk' ifşasının ardından Tolga Akış'la anılmıştı güzel manken...
Geçtiğimiz günlerde önce Didem Sarı'nın eski eşi İzzet Antebi ile ardından da Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ile anılan Çağla Şıkel şimdilerde Bodrum tatilinde...
Didem Sarı'nın boşandığı eşi İzzet Antebi ile adı yasak aşk iddialarına karışan Çağla Şıkel hakkında yakın arkadaşı Alişan, "Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil" açıklamasında bulundu.
Yaşananların ardından Didem Sarı'nın sevgilisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sosyetik Didem Sarı'nın sık sık mangal partisinden paylaşım yaptığı sevgilisi cinayet suçundan cezaevinde yatmış, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kaya Akarsu'nun evli oğlu Kayacan Akarsu çıktı.