Çağla Şıkel ’sanmasınlar asla seni benden ayrı’ dedi paylaştı ortalık yıkıldı! İzzet Antebi ile ’yasak aşk’ ifşasının ardından Tolga Akış’la...

Didem Sarı'nın boşandığı eşi İzzet Antebi ile adı yasak aşk iddialarına karışan Çağla Şıkel hakkında yakın arkadaşı Alişan, "Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil" açıklamasında bulundu.