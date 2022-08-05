Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanmıştı Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu...
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve şifa temennisinde bulundu. Peki yılların sanatçısı Süperstar Ajda Pekkan'ın son durumu ne? İşte detaylar...
AJDA PEKKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
76 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'dan, hayranlarını üzen haber geldi. Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı.
Süperstar Ajda Pekkan'ın yakalandığı KOVİD-19 nedeniyle tüm konserleri de iptal edildi. Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Pekkan, "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu geldi. Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak, kendisine şifa temennisinde bulundu.