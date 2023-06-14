Zehra Güneş'in güzellik sırrı ortaya çıktı! Sınırları aşan güzelliğini bu formüle borçlu! Meğer kız kardeşleriyle birlikte...
Türk voleybolunun sevilen isimlerinden biri olan Zehra Güneş hem başarılı kariyeriyle hem de dikkat çekici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Vakıfbank SK formasını terleten Zehra Güneş, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduruyor. Bu başarılarla birlikte geniş kitleler tarafından tanınan Zehra Güneş'in Instagram paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Başarılı voleybolcunun güzellik sırrı ortaya çıktı.
14.06.2023 10:38 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:38
Zehra Güneş hem başarılı kariyeriyle hem de etkileyici güzelliğiyle sıkça gündeme geliyor. Zehra Güneş'in güzelliği dikkat çekiyor. Genç voleybolcu, güzellik sırrını sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli cilt bakımıyla açıklıyor. Kendine özgü bir rutin takip eden Güneş, cildinin sağlıklı ve ışıltılı görünmesini sağlamak için özen gösteriyor. Ünlü voleybolcunun güzellik sırrı ortaya çıktı. Meğer sınırları aşan güzelliğini bu formüle borçluymuş...
Zehra Güneş'in voleybolcu bir kardeşi olduğu biliniyor. Mina Güneş ablasının izinden giderek başarılı bir voleybol kariyeri hedefliyor.