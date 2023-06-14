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Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk deniyordu ibre başkasını gösterdi! Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın sevgilisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sı çıktı

Melisa Aslı Pamuk deniyordu ibre başkasını gösterdi! Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın sevgilisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sı çıktı

Sakatlığı nedeniyle uzunca bir süre formadan uzak kalan Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın geçtiğimiz günlerde adı Melisa Aslı Pamuk'la anılmıştı. Aşk iddialarının üzerinden çok geçmeden Pamuk, yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı. Ancak gelin görün ki Altay Bayındır'ın kalbi boş değilmiş. Bakın genç file bekçisinin oyuncu sevgilisi kimmiş.

14.06.2023 10:29 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:29
Melisa Aslı Pamuk deniyordu ibre başkasını gösterdi! Fenerbahçeli Altay Bayındır’ın sevgilisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Süheyla’sı çıktı

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'ın sevgilisi bakın kimmiş...

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Melisa Aslı Pamuk deniyordu ibre başkasını gösterdi! Fenerbahçeli Altay Bayındır’ın sevgilisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Süheyla’sı çıktı

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Altay Bayındır'ın ismi aşk dedikodularına karışmıştı.

Melisa Aslı Pamuk deniyordu ibre başkasını gösterdi! Fenerbahçeli Altay Bayındır’ın sevgilisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Süheyla’sı çıktı

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren ve son maçlarda kadroda yer alamayan 25 yaşındaki futbolcuyla 32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'un yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak ilişki yaşadıığı iddia edilmişti.

Melisa Aslı Pamuk deniyordu ibre başkasını gösterdi! Fenerbahçeli Altay Bayındır’ın sevgilisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Süheyla’sı çıktı

Konuya dair ilk açıklama Melisa Aslı Pamuk'tan gelmişti.

Melisa Aslı Pamuk deniyordu ibre başkasını gösterdi! Fenerbahçeli Altay Bayındır’ın sevgilisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Süheyla’sı çıktı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Çok fazla yalan" notunu paylaşan Pamuk iddiaları yalanlamıştı.

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