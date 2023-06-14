Melisa Aslı Pamuk deniyordu ibre başkasını gösterdi! Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın sevgilisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Süheyla'sı çıktı
Sakatlığı nedeniyle uzunca bir süre formadan uzak kalan Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın geçtiğimiz günlerde adı Melisa Aslı Pamuk'la anılmıştı. Aşk iddialarının üzerinden çok geçmeden Pamuk, yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı. Ancak gelin görün ki Altay Bayındır'ın kalbi boş değilmiş. Bakın genç file bekçisinin oyuncu sevgilisi kimmiş.
14.06.2023 10:29 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:29
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Altay Bayındır'ın ismi aşk dedikodularına karışmıştı.