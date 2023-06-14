Survivor’ı yerin dibine soka soka şampiyon olan Nefise bakın neler demiş neler! Survivor şampiyonu olan Nefise meğer....

Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise, "Harika duygular içerisindeyim. Herkese teşekkür ederim. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aileme çok teşekkür ederim, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ellerinize sağlık." dedi.