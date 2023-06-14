Survivor'ı yerin dibine soka soka şampiyon olan Nefise bakın neler demiş neler! Survivor şampiyonu olan Nefise meğer....
Survivor 3. kadın şampiyonunu çıkardı ve Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay oldu... Bu sezon beklentilerin altında kalsa da hatrı sayılır derecede adından söz ettiren Survivor'ı, yedeklerden gelen Nefise Karatay şampiyon kapattı. Nefise Karatay'ın şampiyonluğu geniş yankı uyandırırken, Nefise Karatay'ın Survivor hakkında daha önce söylediği sözler yine gündem oldu. İşte detaylar...
14.06.2023 11:04 - Son Güncelleme: 14.06.2023 11:04
Ocak ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2023'te sona gelindi. TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2023 sezonunun büyük finali ile SMS oylaması sonuçlandı.
Aylar süren mücadele sonunda, en fazla SMS oyunu alarak, Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise kupayı kaldırdı.
Survivor 2023 şampiyonu olan Nefise, "Harika duygular içerisindeyim. Herkese teşekkür ederim. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aileme çok teşekkür ederim, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ellerinize sağlık." dedi.
Nefise Karatay 25 Şubat 2000'de dünyaya geldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa'dır. İki çocuklu bir ailenin ferdidir.