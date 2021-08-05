Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kim çıktı aşk pozları olay! Korelileri kendine hayran bıraktı Kevin Durant’ın yakın markajında

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıyla mücadele eden ve grupta son olarak Arjantin'i yenerek çeyrek final oynamayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği performansla sadece Türk halkının değil, tüm dünyanın takdirini kazandı. Turnuvanın en genç takımı olan 'Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş de performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.