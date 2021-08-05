Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı aşk pozları olay! Korelileri kendine hayran bıraktı Kevin Durant'ın yakın markajında
Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları çeyrek final maçında, Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Son topa kadar büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, Güney Kore'ye 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, adını dünyaya duyurdu. Önce NBA yıldızı Kevin Durant'ın yakın markaja aldığı Zehra Güneş şimdi de Korelileri mest etti. Öte yandan bakın Zehra Güneş'in eski sevgilisi kim çıktı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıyla mücadele eden ve grupta son olarak Arjantin'i yenerek çeyrek final oynamayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği performansla sadece Türk halkının değil, tüm dünyanın takdirini kazandı. Turnuvanın en genç takımı olan 'Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş de performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.
Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş, hem performansı hem de güzelliğiyle takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
GÜNEY KORELİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ
Öyle ki maçın ardından Güney Kore'deki sosyal medya kullanıcıları, milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında paylaşımlarda bulundu.
Güneş, Güney Kore'de "18 numaralı Türk" olarak trend topic listesine girmeyi başardı.