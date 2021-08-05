Deniz Akkaya Meedo ile Bodrum tatilinde olan Şeyma Subaşı'nın Melisa ile verdiği jet ski pozuyla çılgına döndü! 'Çocuğu da alet et ki...'
Manken Deniz Akkaya, sevgilisi Meedo ile Bodrum tatilinde olan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile verdiği jet ski pozuyla çılgına döndü! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma derken son olarak sevgilisine geri dönmesi ile adından söz ettirdi. Yaşanan tüm olaylara rağmen Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ile barıştı ve soluğu tatil için Bodrum'da aldı. Türkiye'de birçok noktada orman yangınları sürerken hiçbir şey olmamış gibi eğlenen ve paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile verdiği pozu gören Deniz Akkaya verdiği tepkiyle dikkat çekti.
05.08.2021 11:37
- Son Güncelleme: 05.08.2021 12:12
'ÇOCUĞU DA ALET ET Kİ...'
Deniz Akkaya Meedo ile Bodrum tatilinde olan Şeyma Subaşı'nın Melisa ile verdiği jet ski pozuyla çılgına döndü!
Şeyma Subaşı ile çıktığı Bodrum tatilinde haftalığı 150 bin euro (yaklaşık 1.5 milyon TL) olan mega yat kiralayan Mohammed Elsaloussi, teknelerini Gümbet'te bulunan bir otelin önüne demirledi.